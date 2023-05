Amadeus in questura | Ascoltato dalla Digos Cosa è successo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 5 maggio 2023) In questi giorni a tornare al centro dell'attenzione mediatica è stato il caso Blanco, che per settimane ha fatto discutere l'Italia intera. Parliamo delle settimane seguenti l'evento mediaticamente più intenso per il nostro Paese, quello di Sanremo. Il motivo?è statocome sull'evento, in quanto persona informata sui fatti. Ma facciamo un passo indietro. Come è ben noto, dopo che Blanco sul palco del Festival di Sanremo 2023 ha messo in atto una rivolta scenografica semi-volontaria, la Procura di Imperia aveva aperto in un'indagine nei confronti di Riccardo, con l'accusa di danneggiamento. Si trattava di danneggiamento verso i fiori sanremesi presenti sul palco, e nei confronti di tutta la scenografia allestita per le esibizioni dei cantanti durante le serate della kermesse canora. In ...