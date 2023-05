Alzheimer | il nuovo farmaco Donanemab rallenta la malattia del 35%

Sono appena stati diffusi i risultati promettenti di unfarmaco contro l'. Si tratta di donanemab un anticorpo prodotto da Eli Lilly , la quale ha riferito che il suo farmaco è in grado di rallentare fino al 35% la progressione della ...Intrattenere rapporti sociali che consentano di confidarsi ha l'effetto di ridurre il rischio di soffrire di demenza. A dirlo è unstudio pubblicato sul Journal of theAssociation da un team della University of New South Wales di Sydney. La cosa più importante, secondo i ricercatori, è sentirsi impegnati all'...Allo studio hanno preso parte 1.182 persone con forme precoci di. La progressione della malattia è stata misurata confrontando la capacità di svolgere attività quotidiane come gestire soldi,...

