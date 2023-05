Altrabenevento condanna i manifesti sul Pnrr di Mastella | “E’ un maestro di propaganda”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota diin merito aaffissi in città sulad opera di Clemente. Di seguito il testo: “Chefosse bravo ad ottenere consenso elettorale e potere con lapolitica, era cosa nota a tutti ma il teorema che utilizza per attribuirsi il merito dei progettifinanziati con 763 milioni di euro, ai quali è in gran parte estraneo, rimarrà nella storia. Tutto comincia venerdì 28 aprile alla conclusione del Consiglio Comunale quando il sindaco, per difendere il progetto del Campo da Golf delizia la sua maggioranza con un discorso strascicato di alto profilo. Dopo aver ricordato il “povero Craxi al quale lanciarono ignominiosamente le monetine”, i falsi nomi dei ...