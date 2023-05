Almanacco del 05-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023)del giorno e siamo a giovedì e siamo a giovedì e del 4 di maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonino Martire Antonina una delle varianti femminili del nome Antonio che deriva dal latino antonius di probabile origine etrusca diverte le ipotesi sul suo significato alcune sono colui che protegge il suo avversario anche inestimabile proverbio ci dice onestà di bocca stai Giova è poco costa sono nati oggi Marella Agnelli a Audrey Hepburn kimora Lee Simmons Noi andiamo a fare gli auguri al nostro Simone Federica Giovanni Giuseppe un particolare in bocca al lupo per Giuseppe per una notizia che che riceverà oggi salutiamo anche Silvia e Mauro come sempre in ascolto abbracciamo anche Veronica Giorgio e allora andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 1951 si svolge la prima edizione dei Grammy Awards l’equivalente degli ...