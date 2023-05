Alluvione in Emilia Romagna | dichiarato lo stato d’emergenza Segnalati atti di sciacallaggio

(Di venerdì 5 maggio 2023)in, il Consiglio dei Ministri ha deliberato loa seguiti dei danni che si sono verificati a causa delle intense piogge che si sono abbattute sull’intera Regione. Intanto, vengonodiinloDopo la terribilein, il Consiglio dei Ministri ha deciso per lo. “Il governo sta operando con la massima prontezza – ha sottolineato il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci – ...

... Motivo per cui il volto di Canale 5 , che ieri è rimasto molto colpito per ciò che è successo inRomagna (tante zone sono state devastate dall'e purtroppo ci sono stati anche due ...E' l'appello del presidente della Copagri- Romagna Alberto Benetti, dopo che ieri il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato dieci milioni di euro. Un fatto '...approfondimentoinRomagna, quali sono le cause oltre il maltempo Ancora in corso i lavori per smaltire l'acqua tracimata A Ravenna, nonostante le condizioni meteo siano ora ...

In Emilia-Romagna sono arrivate segnalazioni di atti di sciacallaggio nelle zone colpite dall'alluvione: la denuncia da parte del sindaco di Faenza Massimo Isola ...La rete dei soci Conad della Romagna e la cooperativa Commercianti Indipendenti Associati si mobilitano per dare solidarietà concreta alle popolazioni colpite dall’alluvione degli ultimi giorni. L’obi ...