All’Ue serve un’industria della Difesa più forte Borrell al convegno Eui

Leggi su formiche

(Di venerdì 5 maggio 2023) Rafforzare l’industria europeae concentrarsi sugli aiuti militari a supporto dell’Ucraina. Questi alcuni dei principali temi affrontati dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep, nel corso del“The State of the Union: building Europe in times of uncertainty” che si tiene questi giorni a Firenze. Si trattaconferenza annuale organizzata dall’European university institute (Eui), orientata a stimolare un dibattito intorno alle questioni geopolitiche di maggior interesse, dalla guerra russo-ucraina alla sostenibilità, fino alla transizione digitale.rafforzare l’industria europea “Quella attuale va bene per i tempi di pace”. Cosìha parlato dell’industria europea ...