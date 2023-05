Allarme per i kit del suicidio venduti online dal Canada | una vittima anche in Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Un uomo, sedicente chef di Toronto, che vendevaveri e propri kit del, è stato fermato e incriminato. L’allerta sui kit è arrivatanel nostro Paese lo scorso 29 aprile. Sarebbero almeno sette le persone ad averlo comprato. Una donna di 63 anni della Valsugana è già deceduta, la Procura di Trento indaga per istigazione alper i kit deldal: cosa sono e cosa contengono La polizia canadese ha arrestato e incriminato un uomo di Toronto, ritenuto responsabile della venditadi oltre 1000 ‘kit per il’ in circa 40 Paesi, tra i quali l’. Lo riporta la Bbc. Kenneth Law, 57 anni, sedicente ex ...