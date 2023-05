Alex uccise il padre violento | ora rischia 14 anni di carcere

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quello di Giuseppe Pompa, 52enne operaio ucciso dal figlio 18enneche lo massacrò con 34 coltellate la sera del 30 aprile 2020 nella casa in cui abitavano in via De Amicis a Collegno, è un omicidio a tutti gli effetti: non è stato un caso di legittima difesa. Lo ha stabilito la corte...

Ora spiega: "È chiaro chesarà condannato. Ora il processo è sospeso, ma l'ordinanza afferma chiaramente che non è un caso di legittima difesa e, quindi, la sentenza sarà di colpevolezza. ...I giudici della Corte d'Assise di Torino hanno rinviato gli atti del processo nei confronti diPompa alla Corte Costituzionale, sollevando una questione di legittimità della norma, ...il ...La difesa: "sarà condannato" Giudizio sospeso perPompa, il giovane che nell'aprile 2020 a Collegno, nel torinese,con 34 coltellate il padre. La Corte d'Appello dopo oltre 5 ore di Camera di Consiglio ha sollevato la questione di ...

Alex uccise il padre violento: fu un omicidio e non legittima difesa Vanity Fair Italia

Quello di Giuseppe Pompa, 52enne operaio ucciso dal figlio 18enne Alex che lo massacrò con 34 coltellate la sera del 30 aprile 2020 nella casa in cui abitavano in via De Amicis a Collegno, è un omicid ...Attesa e futuro incerto per Alex Cotoia. Dopo sei ore di camera di consiglio la Corte d'appello di Torino ha sollevato, ieri, una questione di legittimità per ...