Alex Pompa | i giudici inviano gli atti alla Corte Costituzionale

Il verdetto di condanna rimane sospeso perfino a quando i giudici della corte costituzionale decideranno se la pena di 14 anni per omicidio volontario del padre violento può essere rivalutata alla luce di eventuali attenuanti. Alex Pompa è colpevole, niente legittima difesa. Ribaltata la sentenza di primo grado, i giudici parlano di brutalità nel suo comportamento. Niente legittima difesa, né eccesso colposo. Alex Pompa, che la sera del 30 aprile 2020 uccise con 34 coltellate - sferrate con 6 diversi coltelli - il padre Giuseppe nel loro appartamento di Collegno (Torino), deve essere condannato per omicidio volontario.

Alex Pompa uccise il padre violento: giudici, atti alla Corte costituzionale Agenzia ANSA

