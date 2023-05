(Di venerdì 5 maggio 2023), 21 anni, che nell’aprile del 2020 a Collegno (Torino) ha ucciso ilcon 34 coltellate perlada una violenta aggressione, è stato ritenuto colpevole, in quanto per idella Corte d’Assise d’Appello la sua non sarebbe stata. Nonostante per il’atto dinon sarebbe stata, ma omicidio, la sentenza ancora non c’è, perché la Corte d’Appello presieduta dalla giudice Cristina Domaneschi, dopo 7 ore di camera di consiglio, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla norma introdotta dal “Codice rosso” per alcune attenuanti sull’aggravante del rapporto di parentela tra vittima e colpevole, ...

Alex Cotoia, uccise il padre per difendere la madre, ma per i giudici: "Non fu legittima difesa"

