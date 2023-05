Commenta per primo Mateu, ds del Barcellona , è ai saluti con il club blaugrana. Ad aspettarlo c'è l'Aston Villa in Premier League. E così in catalana è partita la caccia al sostituto: secondo quanto riferiscono i ...... ebbene, secondo Gerard Romero , autorevole fonte sui blaugrana, il nuovo progetto professionale che attendesarebbe quello dell' Aston Villa , in Premier League. L' offerta del club allenato ...Commenta per primo Mateu, ds del Barcellona , è ai saluti con il club blaugrana. Ad aspettarlo c'è l'Aston Villa in Premier League. E così in catalana è partita la caccia al sostituto: secondo quanto riferiscono i ...

Alemany saluta, Barcellona pronto a far tornare Deco da… direttore sportivo ItaSportPress

Novità in casa Barça. Il posto vacante di direttore sportivo potrebbe presto esser occupato da Deco, il presidente ci prova ...