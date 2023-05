Alcaraz-Coric oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) Carlosse la vedrà contro Bornanella prima semifinale maschile deldi(Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. La testa di serie numero uno, dopo il piccolo spavento al secondo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori, si è qualificato per il penultimo atto senza più lasciare per strada alcun set. L’idolo del pubblico di casa partirà nettamente favorito contro il solido croato. Quest’ultimo è stato bravo e fortunato a sfruttare una parte di tabellone alla propria portata. Importante soprattutto il successo ai sedicesimi sul polacco Hubert Hurkacz, contro cui ha disputato uno dei migliori incontri degli ultimi mesi. Tra i due sarà il primo confronto della carriera a qualsiasi livello. ...

Vinse Karatsev in due set, ma stavolta tutto cambia perché in palio c'è un posto in finale contro. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il ...Carlosdisputa la sua prima semifinale da 20enne contro Bornaa Madrid. Come se la cavavano i Big 3 alla sua età Il prodigio spagnolo del tennis Carloscompie 20 anni e si prepara a ...Novak Djokovic CarlosStefanos Tsitsipas Casper Ruud Daniil Medvedev Andrey Rublev Felix ...Norrie Rafael Nadal Alexander Zverev Pablo Carreno Busta Tommy Paul Alex de Minaur Borna...

ATP Madrid, chi ferma Alcaraz Solo tre giochi lasciati a Zverev. Coric vince la battaglia con Davidovich Ubitennis

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Coric, incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Madrid 2023 sul Manolo Santana.Il Masters 1000 di Madrid è arrivato alle semifinali. C'è un favorito assoluto per la vittoria finale ed è Carlos Alcaraz, che sembra avere in mano il secondo titolo consecutivo nella capitale spagnol ...