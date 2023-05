Albinoleffe-Mantova in tv | data | orario e diretta streaming andata playout Serie C 2022 2023

(Di venerdì 5 maggio 2023) La, l’, latv edi, match valevole per l’andeidel campionato italiano di. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte ad aggrapparsi con le unghie e con i denti al posto in Lega Pro, ma qualcuno dovrà pur retrocedere, e una di queste due squadre, il prossimo anno, giocherà inD. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 maggio alle ore 17:00;in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn e su Sky Sport, con anche lodi SkyGo. SportFace.

Calcio Serie C - Verso Albinoleffe-Mantova: sarà invasione ... La Voce di Mantova

Mantova a porte chiuse in vista della doppia sfida contro l'Albinoleffe che vale un'intera stagione. La Gazzetta di Mantova, come riporta anche TuttoC.com, racconta la vigilia dei ...MANTOVA Il primo appello del presidente Filippo Piccoli è stato accolto: i tifosi del Mantova si preparano ad “invadere” l’Albinoleffe Stadium di Zanica per il match d’andata dei play out, in ...