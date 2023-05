Al Teatro Romano di Benevento l’iniziativa del MiC “Domenica al Museo”

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCome ogni primadel mese, il 7 maggio 2023 ildisarà visitabile gratuitamente perdel MiC “al”: un’occasione speciale per ammirare la straordinaria area archeologica nel quartiere Triggio della città die vivere una emozionante suggestione del passato, con iniziative dedicate a tutti i pubblici. Per l’occasione, dalle 9.00 alle 14.00, visite guidate a cura del personale delsi alterneranno con laboratori di danza e degustazioni di prodotti enogastronomici a km 0, in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello, l’Associazione Nati per leggere, Campagna Amica e la Coldiretti di ...

... nuove acquisizioni come la Tabula Chigi del Museo Nazionale, e, soprattutto, numerosi ... IlTorlonia, invece, diventa palcoscenico del mondo magico e fantastico di un poker di spettacoli ...Interventi musicali a cura di Pieroe Mario Di Bernardo . Evento organizzato da Archeoclub ... all' Avantguarde Musich School in via Monsignor Grano: 'La forza e l'attualità deldell'...... dall'inizio del '900 a oggi, hanno fatto di Milano ilper le vicende dei loro libri. "Lo ... Gaetano Afeltra, Camilla Cederna e Lalla. Tra le chicche in mostra, 'La zanzara' del 1966, ...

Pola. Piccolo teatro romano: verso l'inaugurazione LaVoce del popolo

Come ogni prima domenica del mese, il 7 maggio 2023 il Teatro Romano di Benevento sarà visitabile gratuitamente per l’iniziativa del MiC “Domenica al Museo”: un’occasione speciale per ammirare la stra ...Rio Saliceto rende omaggio al mito del Grande Torino, con una giornata-evento che accenderà i riflettori dello sport nazionale sul comune reggiano. Stasera alle 18 il piazzale dello stadio comunale, i ...