Al-Sisi il faraone in crisi

(Di venerdì 5 maggio 2023) A quasi dieci anni dalla sua ascesa, il presidente egiziano governa un Paese provato dall’emergenza economica, peggiorata dall’inflazione come dai troppi interessi dei militari. Ma non indietreggia su fastosi progetti e nuove alleanze. La nuova capitale egiziana, a 45 chilometri a est del Cairo, è un progetto grandioso, faraonicoa nuova capitale egiziana, a 45 chilometri a est del Cairo, è un progetto grandioso, faraonico. È il simbolo del potere sfarzoso e della rappresentazione spettacolare dell’autorità del presidente Abdel Fattah al-. Si estenderà su 700 chilometri quadrati e ospiterà i principali dipartimenti, i ministeri e le ambasciate straniere. Non solo. Ci saranno laghi artificiali, circa 2 mila scuole, 18 ospedali, 1.250 moschee e chiese, uno stadio da 93.440 posti, 40 mila camere d’albergo, un grande parco quattro volte più grande di Disneyland. Sarà ...