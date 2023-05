“Al Nord i sentimenti” Merlino festeggia lo scudetto con la frecciata a Senaldi

(Di venerdì 5 maggio 2023) “Buongiorno e ben trovati! Scusate il ritardo, mi verrebbe da dire citando il grandissimo Massimo Troisi. Dopo trentatre anni, il Napoli, il mio Napoli, è campione d'Italia”: così Myrta, la conduttrice di “L'Aria che tira”, il talk-show mattutino di politica e di attualità, saluta sorridente i suoi telespettatori. Tifosi in estasi per la vittoria partenopea delloe una lunga, bellissima nottata dimenti. La puntata del programma di LA7 inizia con un'esaltazione sincera della squadra di Luciano Spalletti. Poi, euforica, tira in ballo Pietro, direttore di Libero, e azzarda una battuta: “Voiici non potete capire, non ce li avete i”. Il fiato sospeso fino al gol del pareggio. Poi sciarpe, striscioni e un ...

Il disco esplora ie le relazioni e, come in un puzzle, alla fine ogni cosa trova il ... il momento della crisi, quando ci si accorge che qualcosa sta cambiando in " 1000 Km a"; la ...... perché sarebbe ingeneroso e falso; maanaloghi a quelli presenti in Scozia sono sicuramente diffusi anche in Irlanda del, e sia pure in tono minore anche in Galles. Il tempo ci dirà ...... Sandra Ceccarelli, il film è un racconto surreale che raccontareali, un coming of age al contrario, road movie senza il viaggio. Billy è una storia di contrasti ambientata nel...

L’Aria che Tira, “al Nord i sentimenti non ce li avete”. Merlino festeggia il Napoli con la frecciata Il Tempo

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...GROSSETO - Si è concluso con l’ultimo appuntamento di mercoledì 3 maggio, a Palazzo Aldobrandeschi, il progetto educativo “New Gender Action” che la ...