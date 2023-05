Al Bano | l’appello disperato | “E’ assurdo quello che sta accadendo”

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 5 maggio 2023) Al. Sono giorni importanti per l’artista di Cellino San Marco, dal momento che si avvicina l’evento più atteso di un’intera vita artistica e non soltanto. Eppure il suo pensiero è rivolto a lei. A chi? Un paio di settimane e poi il grande momento sarà arrivato. AlCarrisi ci sta lavorando da mesi e vuole che tutto sia più che perfetto. Fervono i preparativi, le ultime prove e la cura minuziosa degli ultimi dettagli. Eppure il grande artista non può fare a meno di pensare a lei… Al(Fonte ANSA – grantennistoscana.it)Il 20 maggio 2023 AlCarrisi festeggerà i suoi 80 anni, di cui 60 passati tra le sale di incisione ed i palcoscenici di tutto il mondo. I festeggiamenti per il prestigioso ...