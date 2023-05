Agnelli Tipiesse | date e orari della finale | si inizia domenica a Vibo | mercoledì 10 in casa

(Di venerdì 5 maggio 2023) Bergamo. L’Bergamo è tornata indei playoff promozione di Serie A2 dopo quattro anni. E ora deve provare a fare l’impresa: battereValentia, assoluta dominatricestagione regolare con 21 vittorie e 5 sconfitte. Il primo appuntamentoserie sarà7 maggio, con il primo pallone che si muoverà alle 18 in Calabria. Poi per gara-2 ci si sposterà a Bergamo: il Pala Intred ospiterà il match10, con inizio alle 20.30. Gara-3 sarà nuovamente inTonno Callipo, sempre di, il 14, sempre alle 18. Rispetto ai quarti e alle semifinali, la finalissima è al meglio delle cinque partite: in pratica, vince chi arriva per primo a tre. L’eventuale ...

Un netto 3 a 0 quello che ha costretto la Pool Libertas Cantù ad abbandonare il sogno finale Scudetto. Tra le mura amiche del PalaFrancescucci laBergamo ha conquistato la seconda finale della sua storia e sarà lei ad affrontare la schiacciasassi Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Per i ragazzi di coach Francesco Denora ...

Sconfitta Lo 0-3 con cui la Pool Libertas s’è congedata dal campionato 2022-2023 nel derby di gara 3 con l’Agnelli Tipiesse ha chiuso il discorso Chiedere di più, al termine di una stagione che ha por ...(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) L’Agnelli Tipiesse Bergamo è la seconda finalista nei Play Off A2 Credem Banca. Questo è il verdetto finale scaturito nella sfida di spareggio disputata al ...