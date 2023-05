Aereo atterra a Napoli alla fine di Udinese-Napoli | lo spettacolo visto dal cielo – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 5 maggio 2023) Aè stato festeggiato il terzo scudetto, fuochi d’artificio in città per tutta la notte: scoppia la gioia dei napoletani. Ore 22.27 del 4 maggio 2023, ilè campione d’Italia per la terza volta della sua storia. Il gol di Osimhen è bastato a pareggiare il match con l’, che pure ha messo tutto in campo per contrastare gli azzurri. Manel capoluogo partenopeo è scoppiata la grande festa, una gioia tenuta nell’anima per trentatré anni e che finalmente è stata liberata.disono partiti i fuochi d’artificio ae proprio in quel momento unstavando a ...