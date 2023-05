Adele | la cantautrice britannica che ha fatto breccia nel cuore di tutti i romantici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 maggio 2023), nota, nasce a Londra il 5 maggio 1988, oggi compie 35 anni. Cogliamo l’occasione del suo compleanno per passare in rassegna i punti salienti della sua ammirabile carriera costellata di successi e meritati riconoscimenti., nonostante la sua giovane età, è una degli artisti di maggior impatto del XXI secolo, apprezzata da un pubblico vario in quanto con le sue parole e la sua voce dirompente è in grado di emozionare e far accapponare la pelle a chiunque l’ascolti., inoltre, è considerata una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. Gli esordi diph credits Vougenasce nel quartiere Tottenham ( Nord Londra), figlia di Penny Adkins e Mark Evans. Alla nascita la mamma ha solo ...