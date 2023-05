Acqua distillata | a cosa serve e come produrre acqua distillata in casa

Leggi su robadadonne

(Di venerdì 5 maggio 2023) Usata in ambito domestico tra le altre cose per innaffiare le piante e alimentare elettrodomestici, l’è depurata da qualsiasi impurità, e presenta diverse utili proprietà. Non è indicata per essere bevuta, ma può sostituire l’“normale” in diverse azioni in. Questo perché nell’sono stati eliminati minerali, gas e microrganismii batteri, che si trovano solitamente nell’non trattata. Scopriamo a, quali sono le caratteristiche e le proprietà dell’...