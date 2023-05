Acerbi | il pilastro insostituibile di Inzaghi Tra i più impiegati – CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’erroraccio con la Lazio non è costato punti a Francesco, nemmeno posti nelle gerarchie della difesa dell’Inter. Simoneha completa fiducia in lui, i numeri lo confermano. FIDUCIA – La fiducia di Simonein Francescoè incondizionata. L’errore con la Lazio è stato perdonato subito, la titolarità e la prestazione di Verona ne sono una prova. Il difensore è undella difesa dell’Inter, ha saltato solamente 50? contro il Monza e giocato tutte le ultime cinque di campionato. In campionato col Benfica è rimasto in campo 180?, idem in Coppa Italia con la Juventus. Persembra quasi vietato lasciarlo fuori,è il quinto più impiegato della rosa (3.141 minuti giocati) nonostante i trentacinque anni sulle gambe. Milan Skriniar ...