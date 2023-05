Accusa | botte al padre | 44enne in carcere Bat

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 5 maggio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nei giorni scorsi è stata eseguita una misura cautelare a carico di un uomo, presunto responsabile dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia. L’anziano genitore ha avuto la forza di denunciare ai Carabinieri le violenze subite dal figlio. Nel corso delle indagini, i militari della Stazione di Trinitapoli hanno accertato come l’uomo, un, dopo essere uscito dalnel febbraio 2023, nel corso del successivo mese di marzo, con regolarità, sottoponeva l’anziano genitore ...