Accessori capelli | le star portano l’effetto backstage per le strade

(Di venerdì 5 maggio 2023) Instagram/@dovecameron Dimenticatevi le forcine e i fermagli gioiello. Per essere all’ultima moda oggi bastano le classiche clips argentate del parrucchiere che tanto si usavano negli anni ’90 e che fino a qualche mese fa erano state relegate neidi sfilate ed eventi. Insieme a queste anche becchi, mollettoni e barrette. A sdoganare il trend sono state le celebs. Non ultime l’attrice Dove Cameron e la cantante Christina Milian sui loro canali social.PE 2023: l’effettoche piace alle celebs In particolare Dove Cameron si è mostrata con un becco argentato che le bloccava la frangia di lato. Mentre Christina Milian, in completo di jeans, non ha avuto problemi nello sfoggiare bigodini e forcine trasformandoli in veri e propridi stile. Anche Christina ...

Foto by Michael Buckner/Variety via Getty Images Leggi anche › Glipersono i veri protagonisti del Met Gala 2023 … e quello angelico di Penny La star di Vanilla Sky , ...... un chiaro segnale che ci indica - ancora una volta - quanto questo sia il momento in cui sperimentare con gliper. Gli stili più cool tra le acconciatureestate 2023 con ......per la toelettatura ecome ciotole e guinzagli. Non mancano nemmeno prodotti di erboristeria e fitoterapici , soluzioni per l'igiene orale, articoli per contrastare la caduta deie ...

Gli accessori per capelli di primavera ispirati al Met Gala Vanity Fair Italia

Dimenticatevi i fermagli gioiello. Per la PE 2023 becchi, mollettoni e clips diventano gli alleati dei capelli per un effetto backstage ...Erano un must degli anni Novanta, ma sono tornati di moda: come indossare pinze e mollettoni Le star non riescono a farne a meno.