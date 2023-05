Accademia | col Volley Group Roma per centrare la salvezza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo decisivo scontroper l’. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento il, gara valida per l’ultima giornata del campionato nazionale di Serie B2. Le giallorosse cercano i punti decisivi per staccare il pass delladiretta senza passare attraverso i play out, ma sono legate anche ai risultati delle dirette concorrenti. Con una sola gara da disputare e tre punti in palio, la situazione è più che mai incerta: Colleferro (LT),Friends (RM) sono già matematicamente retrocesse, mentre a giocarsi le ultime chance direstano ...