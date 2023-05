Abusi | Papa Francesco | ' E' il tempo di rimediare ai danni causati negli anni'

(Di venerdì 5 maggio 2023)si scaglia ancora contro gliche nella Chiesa sono stati perpetrati per decenni. In un appello rivolto ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, ricevuti in ...

E' il monito del, ricevendo in udienza la Commissione anti -da lui istituita per arginare la pedofilia nella Chiesa. 'Per questo - ha detto - è importante che non smettiamo mai di ...E' il monito del, ricevendo in udienza la Commissione anti -da lui istituita per arginare la pedofilia nella Chiesa. "Per questo - ha detto - è importante che non smettiamo mai di ...Francesco si scaglia ancora contro gliche nella Chiesa sono stati perpetrati per decenni. In un appello rivolto ai membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, ricevuti in ...

Pedofilia, Papa in campo contro gli abusi sessuali: "Deturpano la ... ilGiornale.it

"Le guerre, la fame e l'indifferenza verso la sofferenza altrui sono realtà terribili del nostro mondo, sono realtà che gridano al Cielo. (ANSA) ...Papa Francesco sugli abusi perpetrati da una parte dei componenti del clero. "Ora è il momento di rimediare al danno fatto alle generazioni che ci hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire" ...