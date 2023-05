Abbinate a capi casual o eleganti | illuminano il look e danno un tocco di charme in più

Leggi su amica

(Di venerdì 5 maggio 2023) Quelle nere sono il passerpartout dell’armadio e quelle rosse il pezzo speciale per aggiungere unsexy all’outfit. Le décolletée bianche primavera 2023 hanno invece un altro dono. E cioè quello di rendere più contemporaneo e speciale ila cui vengono. Non stupisce quindi che ultimamente le si vedano dappertutto. Indossare una décolletée in total white significa essere sicure di sfoggiare un accessorio equilibrato. Mai troppo elegante né troppo, classico e up to date allo stesso tempo. E sempre dotato di quel quid in più che fa la differenza e che lo ha reso un must have da avere nel guardaroba. Ecco 4 idee outfit che lo dimostrano, tutte da sperimentare adesso. Con il denim sartoriale Il totalin denim è uno degli outfit più gettonati e amati della stagione. Abbinarlo a ...