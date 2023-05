A Napoli sembra Capodanno | i fuochi d' artificio

La notte del 4 maggio come quella del 31 dicembre: al triplice fischio di Udinese -, la partita che ha consegnato lo scudetto alla squadra ...... incartandole in un decreto che più dei caratteri della necessità e dell'urgenzaavere ... A centro pagina spiccano i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del('Napule è')....arrivati nei pronto soccorso degli ospedali digestiti dall'Asl1 durante la notte dei festeggiamenti per lo scudetto. In questo computo ci sono i 4 coinvolti in quella cheuna ...

Calcio, continua la festa. E a Napoli sembra Capodanno Agenzia askanews

Il Napoli, ufficialmente il 4 maggio 2023, è salito per la terza volta della sua storia sul tetto d’Italia. Lo Scudetto targato Spalletti è in bacheca e la città si è potuta finalmente lasciar andare ...Chi sfreccia sulle supercar, come Anguissa sulla sua Lamborghini, e chi come mister Spalletti è abituato alla Panda. E poi c'è chi non ha neppure la ...