A Milano la mostra sui sette peccati capitali rivisitati nelle Teste di Moro dell' artista Semaino

(Di venerdì 5 maggio 2023) Ventuno sculture in ceramica con le tecniche dei maestri del distretto di Caltagirone in un viaggio attorno all'universo femminile, dalla violenza sulle donne fino alla rappresentazionea sensualità. È la“I”, a cura di Jean Blanchaert e fruttoe creativitàesordiente Vanessa, esposta presso il Centro Brera di via Formentini 10 adal 7 al 12 maggio. Le sculture in ceramica, moate e decorate a mano, con le tecniche tipiche dei maestri ceramisti, in uno storico laboratorio ceramico situato nel distrettoe tradizionalidia Caltagirone, sono tutte al femminile e dedicate ...

Tra le principali Borse europee ben impostata Francoforte , cheun incremento dell'1,44%, ... In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Telecom Italia (+8,08%), Saipem ...Non si allontana dalla parità, cheun deludente +2,54%, archiviando la seduta a 27.348,57 punti. 05 - 05 - 2023 17:39...al pubblico dellaè fissata per oggi, venerdì 5 maggio, alle ore 18.00 Presenti la curatrice dott.ssa Vania Gransinigh e il dott. Francesco Maspes, direttore delle Gallerie Maspes di, ...

"Squali e Abissi: la mostra completa". Come avere i biglietti scontati MilanoToday.it

La mostra Michael Rotondi 20anni si sviluppa su una frase sentita spesso dall'artista nelle conversazioni tra curatori e artisti, "L'artista per essere tale deve durare per lo meno vent'anni"."Questa è una vittoria molto importante per noi. Dopo due sconfitte abbiamo mostrato un buon calcio, ad alto ritmo. Ora bisognerà affrontare il Milan a San Siro e ...