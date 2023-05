A Milano la mostra sui sette peccati capitali rivisitati nelle Teste di Moro dell’artista Semaino

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 maggio 2023) La, a cura di Jean Blanchaert e frutto delle creativitàesordiente Vanessa, in esposizione presso il Centro Brera di via Formentini 10 adal 7 al 12 maggio. Ventuno sculture in ceramica con le tecniche dei maestri del distretto di Caltagirone in un viaggio attorno all’universo femminile, dalla violenza sulle donne fino alla rappresentazione della sensualità. È la“I”, a cura di Jean Blanchaert e frutto delle creativitàesordiente Vanessa, esposta presso il Centro Brera di via Formentini 10 adal 7 al 12 maggio. Le sculture in ceramica, modellate e decorate a mano, con le tecniche tipiche dei maestri ceramisti, ...