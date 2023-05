A Milano e Torino scoppia la festa napoletana | la bolgia nelle piazze alla faccia dei divieti ultras – I video

(Di venerdì 5 maggio 2023)sono destinazioni dell’immigrazione interna, e lo si vede bene nella serata in cui il Napoli diventa campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Nel capoluogo meneghino la piazza del Duomo si è riempita di tifosi azzurri che hanno lanciato fuochi d’artificio in un euforia che forse non si vede nemmeno a capodanno. Intanto, nei viali principali della città le auto si riversano in strada e il suono del clacson riempie l’aria. E anche a Rozzano, in periferia, si vedono le stesse scene, con decine di auto con che suonano il clacson e da cui sventolano bandiere azzurre. Intanto, ai luoghi dei festeggiamenti sono Via Roma e Piazza Castello. Tra i portici riecheggiano i botti dei petardi in cielo esplodono i fuochi pirotecnici. I tifosi cantano cori per il loro idolo Victor Osimhen, autore del gol decisivo ...

