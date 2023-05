A me non viene da ridere” | Francesco Vecchi gela l' ospite | silenzio in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 maggio 2023) L'invasione delle cornacchie in un quartiere di Roma ha tenuto banco oggi a Mattino 5: il conduttoreha intervistato la responsabile della Lipu, la quale ha chiarito di non poter fare nulla perché c'è una legge che tutela la nidificazione. Per tale ragione hanno consigliato ai cittadini di girare con un ombrello, così da evitare gli attacchi dei volatili. “Può aver suscitato la vostra ilarità, ma in realtà è un modo per cercare di conviverci", ha proseguito l'esperta. Maha subito smentito la suaprecisando che i consigli dati dalla Lipu non hanno proprio fattonessuno: “Guardi che se pensa che queste accortezze abbiano suscitato in qualche modo la nostra ilarità si sbaglia, anzi le abbiamo accolte con estrema serietà… La serietà di un Paese che sta ...