A maggio vivi NAPOLEON EXPERIENCE

(Di venerdì 5 maggio 2023) (Milano, 52023) - All'Isola d'Elba un calendario di eventi dedicati alla figura del suo ospite più illustre:e Bonaparte Mostre, concerti, rievocazioni storiche per immergersi nell'atmosfera dell'epoca e sentirsi davvero Imperatore Milano, 52023 - All'Elba tutto è pronto per vivere la, una nuova serie di proposte di appuntamenti coinvolgenti che ci faranno ritornare indietro di 200 anni, quando l'Elba era governata dall'imperatore corso.prenderà il via il 4, per poi proseguire nei prossimi mesi con un ricco calendario di appuntamenti, e consentirà di vivere una vacanza a 360° gradi in chiaveica, grazie a un'esperienza di viaggio unica, capace di mescolare ...