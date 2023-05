(Di venerdì 5 maggio 2023) Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti inaspettati e sviluppi imprevedibili attendonoi membri della grande famiglia al centro dellaOriginal A, firmata da un grande autore che da circa 20 anni racconta al cinema storie familiari di enorme successo e che ha scelto Sky comedel suo primo progetto per la TV: Gabriele Muccino, anche supervisore artistico delladellareboot del suo omonimo film campione di incassi.Premiata con il Nastro d’Argento 2022 come migliordell’anno con la prima, A– LA...

Gabriele Muccino: «In A casa tutti bene 2 racconto una famiglia disfunzionale come Shining» Vanity Fair Italia

A Casa Tutti Bene - La Serie, la seconda stagione su Sky e in streaming NOW, Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti inaspettati e sviluppi imprevedibili attendono tutti i mem