“A casa tutti bene 2” | sempre più intrighi e segreti | quando e dove vederla

(Di venerdì 5 maggio 2023) Gabriele Muccino torna con A2, serie TV che adatta con molti rimaneggiamenti il suo omonimo film del 2018. Cambia il cast e, come detto, in gran parte la storia, ma ciò che resta è l’approfondita analisi delle complesse dinamiche di una potente famiglia. La seconda stagione torna con otto nuovi episodi, dopo il successo clamoroso del primo ciclo di puntate, premiate con il Nastro d’Argento 2022 per la miglior serie dell’anno.vedere A2:va in onda Per vedere A2 occorre essere degli abbonati Sky, dal momento che l’apprezzatissima serie TV di Gabriele Muccino è un’esclusiva della rete. Essere in possesso di un decoder non è però l’unico ...