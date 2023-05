A Buckingham Palace finisce l' era Corgi | inizia quella dei Jack Russell

Un eccentrico esercito di monarchici incalliti è accampato in piccole tende lungo il viale che collegafino ad Admiralty Arch per assicurarsi la migliore visuale quando domani davanti a loro passerà la carrozza di Carlo e Camilla. C'è un eccentrico esercito di monarchici incalliti ...Amatissimi dalla regina Elisabetta II, i Corgi sono stati un simbolo della famiglia reale britannica. Ma i nuovi fortunati cani disono ora dei coraggiosi Jack Russell Terrier. Re Carlo III, che domani sarà incoronato, e la regina Camilla ne possiedono due, di nome Bluebell e Beth, entrambe provenienti da un ...Dal divorzio con Diana Spencer, la cui morte ha scosso le mura di, alla ritrovata stabilita' nel 2005 con le nozze con Camilla, fino all'ultimo terremoto in casa Windsor: il ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Sul viale che costeggia Buckingham Palace anche il giornalista inviato del programma "Oggi è un altro giorno", Domenico Marocchi, che riesce a catturare l'attenzione del sovrano e a strappargli una di ...