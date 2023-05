6 maggio 1976 Il terremoto in Friuli – Audio originale

(Di venerdì 5 maggio 2023) Il 6delè la data che ha cambiato la storia e la geografia del. Uno spaventosocolpì infatti la nostra regione causando 989 morti, 100 mila sfollati, 18 mila case distrutte e 76 mila danneggiate. 4.500 miliardi di lire di danni. Ildelebbe luogo alle ore 20.59 del 6. La zona più colpita fu quella a nord di Udine, con epicentro il monte San Simeone situato tra i comuni di Trasaghis e Bordano nelle vicinanze di Osoppo e Gemona dele intensità pari a 6,4 della scala Richter, e al decimo grado della scala Mercalli. La scossa, avvertita in tutto il Nord Italia, investì principalmente 77 comuni italiani e aree limitrofe in Slovenia (allora Jugoslavia) con danni, anche se ...

Il terremoto in Friuli, 47 anni fa. La memoria e l’impegno QUIuniud

In questo video vi proponiamo un documento unico con le immagini, l’audio originale delle comunicazioni registrato dai radioamatori e alcune interviste a coloro che parteciparono ai primi soccorsi que ...Gemona, provincia di Udine, è stata sostanzialmente rasa al suolo il 6 maggio del 1976.Il Messaggero Veneto, gruppo editoriale L’espresso, fa la cronaca di quei giorni e raccoglie moltissimo materiale ...