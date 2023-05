5 buone abitudini per raggiungere l’età avanzata in salute

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 5 maggio 2023) Nasce Longevity Life Holding per migliorare ed estendere la vita delle persone Longevity Life Holding è un nuovo gruppo di imprese creato da Giacomo Spazzini, imprenditore e fondatore di GS Loft, che ha l’obiettivo di costruire un veicolo per sviluppare start-up e investire in progetti verticali per la longevità. Quando si parla di longevità esistono delle tecniche,e test di medicina di precisione che sono in grado di predire e migliorare la qualità della vita, come ad esempio il digiuno intermittente, allenamenti ad alta intensità, utilizzare integratori nutraceutici e praticare la meditazione per ottenere un’adeguata prevenzione e miglioramento del benessere generale. Maggio 2023 – L’Italia è, sempre di più, un Paese anziano. Secondo gli ultimi dati ISTAT, gli over 65 nel nostro Paese rappresentano il 23,8% del totale della popolazione a fronte del ...