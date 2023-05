4 Maggio 2023 – Kiev ammette che drone abbattuto su capitale era ucraino

(Di venerdì 5 maggio 2023) L’aeronautica delle forze armate dihanno ammesso che ilsopra laquesta sera era. “Il 4, intorno alle 20:00 nella regione di, durante un volo di linea, un UAV Bayraktar TB2 ha perso il controllo“, ha dichiarato l’aeronautica in un comunicato, citato da Ukrinform. Il vertice mondiale delle destre, organizzato dal partito dell’estrema destra portoghese, Chega (“basta”), e in programma a Lisbona per il 13 e 14prossimi, è stato rimandato a data da destinarsi. Lo ha annunciato il presidente del partito, André Ventura, con un video registrato a Budapest, dove domani, 5, incontrerà Viktor Orbán. L’imprevista sospensione, che Ventura nel suo comunicato attribuisce alla ...

La giornalista, lo scorso 3, ha festeggiato i dieci anni di Stella, avuta con il conduttore scomparso nel ......i ricavi totali crescano nelattorno al +4%/+6% (in precedenza +6%/+8%) rispetto al 2022. "La maggior prudenza è dovuta a quanto sperimentato nel mese di aprile e nella prima settimana di...Roma, 11"Ci sono tantissimi edifici del demanio, caserme eccetera che sono dismesse e non più funzionali agli scopi originari, costruiamo case per voi , facciamo fare subito dei progetti e ...

Eventi di giovedì 11 maggio 2023 a Bologna: cosa fare oggi il Resto del Carlino

Riascolta Elezioni in Turchia: le mille sfide di una grande sfida di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Un Palio della Balestra dal significato particolare, quello che si "recupera" oggi in piazza Grande a Gubbio, perché – come noto – la data canonica in terra umbra è quella dell’ultima domenica di ...