Zelensky | non c' entriamo Munizioni Ue coi fondi Pnrr | il M5s insorge

(Di giovedì 4 maggio 2023) Volodymyrè all' Aia . Davanti alla Corte penale Internazionale il presidente ucraino ha chiesto apertamente la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione della Russia all'Ucraina, ...

"E' ingiusto nei confronti delle generazioni future lasciare problemi chepossiamo risolvere ora", ha detto, "è sbagliato che qualcuno abbia paura di dare piena forza alla giustizia: ...ha chiesto rispetto della libertà, della giustizia e della pace nel suo discorso dal titolo 'c'è pace senza giustizia per l'Ucraina': "È esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora", ha ...Quando c'e' una tradizione di inevitabile sanzione dell'aggressione, allora ci sara' una tradizione che garantisce che l'aggressionesi ripetera'". Cosi' il presidente ucraino Volodymyr...

Ucraina, la diretta - Mosca: "Attacco al Cremlino con droni". Zelensky: "Non c'entriamo". Medvedev: "Non resta che ... Il Fatto Quotidiano

Quando c'e' una tradizione di inevitabile sanzione dell'aggressione, allora ci sara' una tradizione che garantisce che l'aggressione non si ripetera'". Cosi' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...Sono sicuro che questo accadrà quando vinceremo". Zelensky ha chiesto rispetto della libertà, della giustizia e della pace nel suo discorso dal titolo 'Non c'è pace senza giustizia per l'Ucraina': "È ...