Zelensky insiste | ' Corte speciale per l' aggressione russa'

Il presidente ucraino Volodymyr parlando alla Corte penale internazionale dell'Aia ha detto che solo "la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione russa sarebbe in grado di ...14 anni! Si trovava proprio vicino alla scuola - ha detto, elencando le conseguenze degli ... Yevgeny Prigozhin, capo della compagnia di miliziani, nella sua richiesta al ministero ...

"Dobbiamo trasformare l'esperienza del processo di Norimberga in una regola operativa. E' per questo che insistiamo nella creazione di un tribunale" speciale per il crimine di aggressione della Russia ... Lo scrive il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in un tweet.