(Di giovedì 4 maggio 2023) Volodymyrè all' Aia . Davanti alla Corte penale Internazionale il presidente ucraino ha chiesto apertamente la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione della Russia all'Ucraina, ...

Volodymyr' Aia . Davanti alla Corte penale Internazionale il presidente ucraino ha chiesto apertamente la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione della Russia'Ucraina, sul ...04 mag 11:31'Aja: "Mosca riceva una sentenza per la sua aggressione" 'Vinceremo. Non vinceremo solo sul campo di battaglia, tutti i Paesi si sono uniti per aiutare gli ucraini a ......, intervenendo presso la sede della Corte Internazionale penale ha dichiarato: 'Vogliamo vedere qui Vladimir Putin, colui che merita di essere condannato per azioni criminali, qui'Aia ...

Zelensky all'Aia: 'Vogliamo vedere Putin condannato qui' TGLA7

All’Aia Zelensky incontrerà i vertici della Corte penale internazionale, che a marzo hanno emesso un mandato d'arresto per il presidente russo Vladimir Putin e la commissaria Maria Alekseyevna ...Peskov non ha commentato la proposta dell’ex presidente russo Dmitri Medvedev di eliminare fisicamente il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky. Peskov si è scagliato poi contro quelli che ha ...