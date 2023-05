Zelensky all’Aia | «Vogliamo vedere Putin condannato In Ucraina deve essere l’ultima guerra» – Il video

(Di giovedì 4 maggio 2023) «Vladimir». È l’appello del leader di Kiev, Volodymyr, che oggi – giovedì, 4 maggio – ha parlato ai vertici della Corte penale internazionale che a marzo hanno emesso un mandato d’arresto per il presidente russo e la commissaria Maria Alekseyevna Lvova-Belova, con l’accusa di crimini die deportazione illegale di bambini ucraini. Parlando alla Corte penale internazionale – sul cui edificio per l’occasione è stata issata una bandieraha accusato Mosca di 6 mila crimini disolo ad aprile: «Crimini che hanno portato alla morte di 207 civili ucraini, tra cui 11 bambini. Solo ieri a Cherson sono state uccise 23 persone e ferite altre 49», ha ...

