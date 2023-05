Ylenia Caputo | la ciclista di 33 anni investita e uccisa | Pensavo fosse un animale

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una ragazza di 33, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 3 maggio, in provincia di Alessandria. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30, quando la 33enne è stata travolta da un'auto condotta da un'altra donna mentre...

Tragedia a Quattordio: Ylenia, 33 anni, è morta investita nella notte Il Piccolo

QUATTORDIO - Erano circa le 22.30 di ieri, mercoledì 3 maggio, quando il personale medico del 118 constatava la morte di Ylenia Caputo, classe 1989, residente a Felizzano. La giovane stava percorrendo ...