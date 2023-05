WWE | Roman Reigns ora viene pubblicizzato per Money In The Bank a Londra

(Di giovedì 4 maggio 2023) Per questo 2023In Theandrà in scena dail prossimo 1 luglio e ad ospitare l’evento sarà la O2 Arena. Stamford non ha maiper tale evento l’Undisputed WWE Universal Champion, lasciando presagire una sua possibile assenza. Come sappiamo il Tribal Chief ha ottenuto un calendario più snello e una sua assenza non sorprenderebbe. Ora, però, le cose potrebbero essere cambiate.ci sarà? La WWE ha aggiornato la sezione “eventi” del proprio sito web inserendo nella lineup diIn Theanche il Tribal Chief, cosa che finora non era accaduta. Al momento non ci sono certezze, ma a questo punto la presenza del campione a ...

Logan Paul, genio del marketing Influencer, megastar dei social e adesso anchesuperstar. Con ... Dopo aver messo in seria difficoltàReigns a Crown Jewel, questa volta Logan Paul ha ...AnnunciatoNight of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è ... Rimane da capire se sarà così anche con l'Undisputed Universal ChampionReigns che proprio in ...Roma, 3 apr. Sono trascorsi 945 giorni e non e' ancora finita.Reigns e' ancora ilUndisputed Universal Champion e per il terzo Main Event consecutivo di WrestleMania mantiene il titolo di campione. Il piu' grande regno dellera moderna si legge in una ...

WWE: Aggiornamenti sui piani per Roman Reigns, che doccia fredda! Spazio Wrestling

Che cosa succede intorno al confermato Undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns Dopo la vittoria di WrestleMania 39 su Cody Rhodes, il samoano è al momento privo di un reale sfidante ...UFC superstar Conor McGregor has teased a potential future appearance in WWE, and has already started a feud with Roman Reigns and WWE legend Paul Heyman against whom he has launched a fresh social me ...