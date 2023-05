WWE | Roman Reigns combatterà a Money in the Bank 2023

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sembra che l’Undisputed WWE Universal Championsarà a Londra perin thequest’estate. Il sito web della WWE elenca oratra i wrestler pubblicizzati perin the. Anche Cody Rhodes, la campionessa femminile di Raw Bianca Belair, la campionessa femminile di SmackDown Rhea Ripley, Seth Rollins e Becky Lynch sono annunciati per l’evento. Lo vedremo a Night of Champions?in thesi svolgerà alla O2 Arena di Londra, in Inghilterra, sabato 1 luglio. In precedenzanon era stato annunciato per il PPV e non combatte da WrestleMania 39.non sarà in azione al PPV WWE Backlash che si terrà sabato prossimo a Porto ...

Logan Paul, genio del marketing Influencer, megastar dei social e adesso anchesuperstar. Con ... Dopo aver messo in seria difficoltàReigns a Crown Jewel, questa volta Logan Paul ha ...AnnunciatoNight of Champions La peculiarità di questo show, come già accaduto in passato, è ... Rimane da capire se sarà così anche con l'Undisputed Universal ChampionReigns che proprio in ...Roma, 3 apr. Sono trascorsi 945 giorni e non e' ancora finita.Reigns e' ancora ilUndisputed Universal Champion e per il terzo Main Event consecutivo di WrestleMania mantiene il titolo di campione. Il piu' grande regno dellera moderna si legge in una ...

Roman Reigns si è preso una pausa dopo WrestleMania 39 e salterà Backlash ma è previsto il suo ritorno per Night of Champions, che coinciderà con i suoi 1000 giorni di regno, e poi per Money in the Ba ..."Da 6-8 mesi abbiamo raggiunto livelli completamente nuovi, e vogliamo muoverci sempre in anticipo su quello che succederà in futuro".