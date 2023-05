WWE | Edge celebra il suo 25° anniversario da quella particolare prima apparizione

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’Hall of Famer della WWEoggi il 25°del giorno in cui ha fatto la suain tv per la WWE. Un tweet dell’account “On This Day WWE” ha condiviso una vignetta dell’arrivo di, che ha spinto la “Rated-R Superstar” a ritwittarla con la didascalia: “25 anni fa, oggi, questa faccia da bambino è arrivata per lavolta sugli schermi della WWE. Che viaggio. Grazie per avermelo ricordato. Ho perso il conto di queste cose”. 25 years ago today this kids’ face first hit @WWE screens. What a ride. Thanks for reminding me. I lose track of this stuff pic.twitter.com/6tKcpnlUBo— Adam () Copeland (@RatedR) May 4, 2023 Dopo la messa in onda della clipha fatto ...

WWE Hall of Famer Edge is celebrating the 25th anniversary of the day he made his first appearance on WWE television. A tweet from the account "On This Day WWE" shared a vignette from Edge's arrival, ...Edge sui social ha ricordato il suo debutto in TV in WWE, avvenuto ormai 25 anni fa, in quello che è stato l’inizio di una grande carriera. La Rated-R Superstar è senza dubbio una vera e propria ...