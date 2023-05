Wta Madrid 2023 | altra finale per Sabalenka | battuta in due set Sakkari

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Arynaè la prima finalista del Wta 1000 di, dopo aver superato nel penultimo atto del torneo Mariain due set. Un match in cui la seconda giocatrice del mondo è apparsa quasi sempre in controllo verso il 6-4 6-1. L’unico momento complicato è giunto a metà del primo set, quandoè riuscita a riportarsi sul 3-3 dopo aver iniziato 0-3 l’incontro. Nel settimo game l’ellenica non concretizza due palle break che l’avrebbero addirittura portata avanti di un break, per poi cedere lei il servizio nel decimo gioco. Tutto più facile pernel secondo parziale, dominato con un 6-1 in poco più di mezz’ora di gioco. La bielorussa andrà a caccia della sua seconda affermazione nel torneo spagnolo, dove aveva trionfato già due anni ...