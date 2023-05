Worklife balance | trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Milano, 4 Maggio 2023 – Viviamo in un mondo a dir poco frenetico: un mondo che fin troppo spesso ci chiede di essere attivi anche ben oltre l’orario lavorativo. C’era un tempo ild’ufficio – c’è ancora oggi – ma, con l’avvento del digital, tutto è cambiato. Alcuni dei nuovi lavori hanno fatto spazio a orari sempre più lunghi, richiedenti e spesso siamo attivi anche nel weekend. Il riposo? Non è visto come un’utopia, né come un diritto: se ti fermi, non stai andando al passo con i tempi. Da qui nasce l’esigenza del: è sempre più importanteuntra ile la. Ma come fare?: l’esigenza di bilanciare la...