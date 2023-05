Wired Next Fest 2023 di Rovereto | cosa seguire se ti interessano politica e diritti

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ekaterina Glikman, vicedirettrice della Novaya Gazeta Europa, Simone Ficicchia di Ultima Generazione, Marta Maroglio dei Fridays for future e tanti altri ospiti: ilival di tecnologia e innovazione compie 10 anni eeggia con una nuova data in Trentino-Alto Adige

Le storie da non perdere di" IlFest torna a Rovereto il 6 e 7 maggio. Scopri gli ospiti e iscriviti per partecipare: ingresso gratuito su registrazione " Scopri le nostre ...